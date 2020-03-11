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В храмах Киева отменили массовые богослужения

В Киеве в рамках введеного карантина не будут проводить массовые богослужения, а также мероприятия в театрах и музеях.

Среда, 11 марта 2020, 23:38

Об этом говорится в Протоколе заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

В частности, Департаменту культуры и Главному управлению Господпотребслужбы поручили подготовить соответствующие обращения.

“… подготовить обращение к главам религиозных учреждений города Киева относительно прекращения проведения массовых богослужений и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Киева и установления входного санитарного контроля; подготовить обращения к руководителям театров, кинотеатров, музеев относительно прекращения культурно-массовых мероприятий в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Киева до 31.03.2020”, – говорится в тексте документа.

Как сообщалось ранее, с 12 марта, в столице будет введен карантин.  В частности, ограничен учебный процесс и проведение массовых мероприятий.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.

В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Правительство Украины создало веб-портал со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-19.

  • В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
  • Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Теги: Киев, коронавирус, богослужение

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