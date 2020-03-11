В храмах Киева отменили массовые богослужения

Об этом говорится в Протоколе заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
В частности, Департаменту культуры и Главному управлению Господпотребслужбы поручили подготовить соответствующие обращения.
“… подготовить обращение к главам религиозных учреждений города Киева относительно прекращения проведения массовых богослужений и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Киева и установления входного санитарного контроля; подготовить обращения к руководителям театров, кинотеатров, музеев относительно прекращения культурно-массовых мероприятий в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Киева до 31.03.2020”, – говорится в тексте документа.
Как сообщалось ранее, с 12 марта, в столице будет введен карантин. В частности, ограничен учебный процесс и проведение массовых мероприятий.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Правительство Украины создало веб-портал со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-19.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.