В среду, 21 октября, в грузинском Зугдиди вооруженный мужчина совершил нападение на один из филиалов "Банка Грузии". Преступник захватил в заложники 19 человек, среди которых случайные клиенты и сотрудники банка.

Об этом сообщает “Первый канал” Грузии.

По предварительным данным, нападавший один. Сотрудник банка успел нажать кнопку тревоги.

Один из заложников сумел связаться с журналистами и сообщить, что происходит в здании. Также заложник озвучил требование террориста.

“В здании 19 человек, в одной комнате вооруженный до зубов нападающий, с автоматом, пистолетом, гранатой, которую он постоянно держит в руке, поэтому любое насильственное решение ситуации исключено”, – сказал он.

Также заложник добавил, что нападающий требует 500 тысяч долларов.

По данным портала “Грузия Онлайн”, пятеро заложников покинули здание с помощью пожарного крана.

Место происшествия оцепили полицейские. Министерство внутренних дел Грузии ситуацию не комментирует.