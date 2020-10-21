Об этом сообщает “Первый канал” Грузии.
По предварительным данным, нападавший один. Сотрудник банка успел нажать кнопку тревоги.
Один из заложников сумел связаться с журналистами и сообщить, что происходит в здании. Также заложник озвучил требование террориста.
“В здании 19 человек, в одной комнате вооруженный до зубов нападающий, с автоматом, пистолетом, гранатой, которую он постоянно держит в руке, поэтому любое насильственное решение ситуации исключено”, – сказал он.
Также заложник добавил, что нападающий требует 500 тысяч долларов.
По данным портала “Грузия Онлайн”, пятеро заложников покинули здание с помощью пожарного крана.
Место происшествия оцепили полицейские. Министерство внутренних дел Грузии ситуацию не комментирует.
- 20 октября в Дании изобретатель Петер Мадсен, осужденный за убийство шведской журналистки, сбежал из тюрьмы и взял в заложники женщину. Сообщается, что Мадсен взял в заложники психолога, которая работает в тюрьме. Как преступнику удалось реализовать план побега, не сообщается. Мадсен был вооружен предметом, похожим на пистолет.