Вятрович требует реакции СБУ относительно «российских агентов» Дубинского и Деркача

Об этом Вятрович сообщил в своем Facebook.
В частности, нардеп напомнил, что 10 сентября 2020 года США ввели санкции против нардепа Андрея Деркача. Тогда в Госдепе США заявили, что он более десяти лет является активным российским агентом и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами.
11 января 2021 года США ввели санкции против семи граждан Украины, среди которых оказался депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский.
Вятрович подчеркнул, что СБУ должна понимать, что российская агентура для Украины еще опаснее, чем для США, ведь Россия осуществляет против нас вооруженную агрессию.
“Если американцы что-то напутали и Деркач и Дубинский не имеют ничего общего с московской агентурой, то, пожалуй, СБУ должна публично об этом заявить. Мол, после окончания академии ФСБ России и защиты дипломной работы “Организация и проведение встреч с негласной агентурой” Андрей Деркач никаким российским агентом не является и никакой деятельности в интересах государства-агрессора не проводит”, – иронично заявил Вятрович.
Он также настаивает на том, чтобы СБУ объяснила, какие меры принимаются СБУ для защиты национальных интересов от российских агентов.
#Буквы ранее подробно рассказывали, как Александр Дубинский завоевал место в санкционном списке США.
- Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии #Буквам объяснил, что из-за индивидуальных санкций, которые Соединенные Штаты Америки ввели против “слуги народа” Александра Дубинского, нардеп не сможет открыть даже гривневый счет в украинском банке.
- Первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко заявил, что вопроса наложенных на его коллегу Александра Дубинского санкций США пока не было в повестке дня политической силы.
- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на наложенные на депутата Верховной Рады от партии “Слуга народа” Александра Дубинского санкции США. Ермак заверил, что власть сделает все возможное, чтобы наказать лиц, которые вмешивались в выборы США.
- Офис генерального прокурора Украины открыл производство в отношении народного депутата от партии “Слуга народа” Александра Дубинского по заявлению Центра противодействия коррупции.