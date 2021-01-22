Вятрович требует реакции СБУ относительно «российских агентов» Дубинского и Деркача

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович отправил официальное обращение в Службу безопасности Украины. Он требует от главы ведомства Ивана Баканова объяснить, будет ли спецслужба принимать меры после санкций США в отношении двух нардепов - Андрея Деркача и Александра Дубинского.

Об этом Вятрович сообщил в своем Facebook.

В частности, нардеп напомнил, что 10 сентября 2020 года США ввели санкции против нардепа Андрея Деркача. Тогда в Госдепе США заявили, что он более десяти лет является активным российским агентом и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами.

11 января 2021 года США ввели санкции против семи граждан Украины, среди которых оказался депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский.

Вятрович подчеркнул, что СБУ должна понимать, что российская агентура для Украины еще опаснее, чем для США, ведь Россия осуществляет против нас вооруженную агрессию.

“Если американцы что-то напутали и Деркач и Дубинский не имеют ничего общего с московской агентурой, то, пожалуй, СБУ должна публично об этом заявить. Мол, после окончания академии ФСБ России и защиты дипломной работы “Организация и проведение встреч с негласной агентурой” Андрей Деркач никаким российским агентом не является и никакой деятельности в интересах государства-агрессора не проводит”, – иронично заявил Вятрович.

Он также настаивает на том, чтобы СБУ объяснила, какие меры принимаются СБУ для защиты национальных интересов от российских агентов.