Не менее 11 человек утонули на закрытом властями Египта пляже около Александрии.

Об этом сообщает местное издание Masrawy.

Отмечается, что трагедия произошла в районе Аль-Аджми возле пляжа “Палм-Бич”.

Пляж был закрыт в связи с мерами против коронавируса. По этой причине на нем не было спасательных служб.

Компания людей пришла на пляж рано утром, так как не хотела встретить патруль.

На рассвете группа лиц вышла на пляж искупаться, после чего в воде начал тонуть ребенок. Его бросились спасать несколько человек, однако все они утонули.