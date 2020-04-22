Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.
Сообщается, что нападение произошло в среду.
“Террорист направил свою машину в пограничного полицейского … затем ударил его ножницами”, – сказал пресс-секретарь Микки Розенфельд.
Он добавил, что нападавшего застрелили.
Розенфельд сказал, что полицейский в результате инцидента был ранен, а на месте происшествия обнаружили взрывное устройство.
- Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его соперник по выборам Бенни Ганц спустя год политического тупика подписали соглашение о формировании коалиционного правительства.