В Израильской полиции сообщили, что нападавший из Палестины ранил израильского полицейского ножницами на контрольно-пропускном пункте в Иерусалиме.

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.

Сообщается, что нападение произошло в среду.

“Террорист направил свою машину в пограничного полицейского … затем ударил его ножницами”, – сказал пресс-секретарь Микки Розенфельд.

Он добавил, что нападавшего застрелили.

Розенфельд сказал, что полицейский в результате инцидента был ранен, а на месте происшествия обнаружили взрывное устройство.