Об этом сообщает издание Times of Israel.
“Начиная с воскресенья, 24 мая, это святое место снова будет доступно для верующих – для посещений и молитв”, – говорится в официальном заявлении, которое цитирует канал France 24.
В храме одновременно смогут находиться не более 50 человек.
В рамках противовирусных мер, посетителям нужно будет носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию друг от друга в два метра. Людей с симптомами респираторного заболевания в храм не допустят.
Кроме того, рекомендовано не целовать святыни и не прикасаться к ним.
Храм Гроба Господня закрыли для верующих в марте в рамках жестких мер по борьбе с коронавирусом, предпринятых властями Израиля.
В связи с этим церемония схождения Благодатного огня на Пасху прошла без паломников и с участием небольшого количества священнослужителей.
Фото: AP /Sebastian Scheiner
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90
СПРАВКА. Храм Гроба Господня — церковь в христианском квартале Старого города Иерусалима. Согласно преданию, храм стоит на том месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Основные права владения и пользования святынями храма принадлежат греческому православному Иерусалимскому патриархату, Иерусалимскому патриархату Армянской апостольской церкви и католическому ордену францисканцев.
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- Власти Израиля также одобрили открытие с 10 мая детских садов при условии заполняемости на 70%.