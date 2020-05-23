Храм Гроба Господня в Иерусалиме (Израиль) в воскресенье откроется для посетителей после вынужденного двухмесячного перерыва из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

“Начиная с воскресенья, 24 мая, это святое место снова будет доступно для верующих – для посещений и молитв”, – говорится в официальном заявлении, которое цитирует канал France 24.

В храме одновременно смогут находиться не более 50 человек.

В рамках противовирусных мер, посетителям нужно будет носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию друг от друга в два метра. Людей с симптомами респираторного заболевания в храм не допустят.

Кроме того, рекомендовано не целовать святыни и не прикасаться к ним.

Храм Гроба Господня закрыли для верующих в марте в рамках жестких мер по борьбе с коронавирусом, предпринятых властями Израиля.

В связи с этим церемония схождения Благодатного огня на Пасху прошла без паломников и с участием небольшого количества священнослужителей.

Фото: AP /Sebastian Scheiner

Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

СПРАВКА. Храм Гроба Господня — церковь в христианском квартале Старого города Иерусалима. Согласно преданию, храм стоит на том месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Основные права владения и пользования святынями храма принадлежат греческому православному Иерусалимскому патриархату, Иерусалимскому патриархату Армянской апостольской церкви и католическому ордену францисканцев.