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На церемонії були присутні набагато більше людей, ніж в минулому році, тому що коронавірусні обмеження були ослаблені. Однак іноземні паломники не змогли приїхати в Єрусалим.

Щороку сходження благодатного вогню відбувається у Велику Суботу, напередодні Великодня. Церемонію проводять грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви.

Сходження і винесення благодатного вогню символізують воскресіння Ісуса Христа.

Традиційно священний вогонь з’являється в кувуклії (Edicule) – невеликій каплиці, спорудженій, як вважається, над місцем поховання Ісуса.

Згідно з переказами, рік, в який Благодатний вогонь не зійде на землю, буде останнім перед Страшним судом.