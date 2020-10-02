Лидеры Европейского союза договорились ввести санкции в отношении чиновников режима самопровозглашенного белорусского лидера Александра Лукашенко, но не против него самого.

Решение было принято на заседании комитета по иностранным делам и политике безопасности.

Глава комитета, испанский политик Жозеп Боррель (Josep Borrell Fontelles) сообщил, что было решено ввести санкции в отношении режима Лукашенко.

Кроме этого, европейские лидеры согласились поручить Еврокомиссии разработать план комплексной экономической поддержки демократической Беларуси, а также выразили солидарность с белорусским народом.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что достичь договоренности удалось благодаря тому, что Кипр снял вето с обсуждения решения.

“Мы сегодня приняли решение ввести санкции против Беларуси. Это четкий сигнал, который мы посылаем. Мы заслуживаем доверия”, – сказал Мишель после заседания.

Как известно, Кипр несколько недель отказывался обсуждать вопрос введения санкции против Беларуси. Власти Кипра требовали от ЕС расширить санкционный список в отношении Турции из-за прений по поводу газа в Средиземноморье.

Пока что речь идет о заморозке активов и запрете на поездки в страны ЕС для 40 чиновников режима Лукашенко. Речь идет о чиновниках, которые были причастны к фальсификации результатов выборов, а также – к разгону мирных протестующих.

В то же время против самого Лукашенко санкции пока вводить не будут.

На прошлой неделе в Минске во Дворце независимости прошла официальная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Это шестая по счету. Белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации принесли клятву на верность народу и президенту.

Ряд стран отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом. Среди них: США, Великобритания, Канада, страны Евросоюза.

После тайной инаугурации Александра Лукашенко в Беларуси активизировались протесты. Митинги проходили в большинстве городов страны, участников разгоняли силой.