Об этом она написала в Twitter.

“27, 28 и 29 декабря вакцинация начнется по всему ЕС. Защитим наших граждан вместе”, – написала она.

Прививать жителей ЕС будут вакцинами компаний Pfizer и BioNTech.

It’s Europe’s moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020