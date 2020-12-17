Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что массовая вакцинация от COVID-19 в странах Европейского союза начнется 27 декабря.

Об этом она написала в Twitter.

“27, 28 и 29 декабря вакцинация начнется по всему ЕС. Защитим наших граждан вместе”, – написала она.

Прививать жителей ЕС будут вакцинами компаний Pfizer и BioNTech.

It’s Europe’s moment. On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU. We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

Ранее сообщалось, что известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно немного. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.

Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.