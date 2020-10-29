В "Европейской Солидарности" назвали решение Кабинета Министров отдать деньги из COVID-фонда на сериалы "верхом цинизма". В связи с этим партия требует от Правительства принять неотложные меры по усилению борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом заявила народный депутат Мария Ионова.

Она отметила, что по данным МОЗ, за минувшие сутки заболело более 7 тысяч украинцев, умерло 113 человек.

Ионова напомнила, что команда “Европейской Солидарности” с начала эпидемии помогает людям, общается с врачами, ездит по регионам, чтобы услышать ситуацию из первых уст, и знает, какая ситуация в реальности, а не в отчетах.

“За семь месяцев мы увидели, как власть потеряла контроль над распространением болезни. И главное – потеряно доверие к действиям власти. Мы констатируем, что Украина является антилидером в мире по темпам распространения болезни. Мы видим, как растрачиваются деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом. Не на борьбу с болезнью, не на защиту врачей, пациентов, а на абсолютно бессмысленные вещи. Если раньше говорили о дорогах, то сегодняшнее решение правительства не выдерживает никакой критики. Невозможно описать словами цинизм, когда теперь уже этот фонд будет направлен и на производство сериалов. То есть мало Зеленскому продолжение в жизни сериала “Слуга народа”, он еще это сейчас перенес на страну. Стыдно за такие решения правительства”, – отметила депутат.

Она подчеркнула, что согласно отчету Счетной палаты, государство не закупило ни одного аппарата ИВЛ.

“Находясь на Закарпатье, на Волыни, в Черкасской области, мы увидели, что эти аппараты закупаются органами местного самоуправления, если способна община, волонтерами или благотворительными фондами. Фонд Порошенко сразу начал ремонт и закупку ИВЛ”, – напомнила Ионова.

“Хотелось бы, чтобы ковидный фонд использовался по назначению. Мы констатируем, что в связи с тем, что тестов делается недостаточно, болезнь распространяется быстрыми темпами. Сейчас не хватает койкомест в больницах, они переполнены, мы видим, что есть острый дефицит медицинского кислорода. Во многих регионах мы слышали, что нет доплат, страхования врачей первичного звена, которые первыми сталкиваются с больными. Они увольняются, поскольку не чувствуют защиты государства. Все знают о ситуации на Луганщине, конкретно двое врачей, им доплата за октябрь была 1900 грн. У нас будет много желающих работать за такую доплату?… Пациенты вынуждены платить около 80 %, хотя власти заявляют, что выделено до 40 тысяч гривен на одного пациента, но в реальности все по – другому. Правительство не решило вопрос ни страхования врачей, ни компенсации, ни доплат в 300 % и не защищает в полной мере средствами защиты”, – подчеркнула депутат.

В связи с этим “Европейская Солидарность” требует срочного принятия законов и подзаконных актов, то есть правительственных решений для изменения этой ситуации, а не для того, чтобы этот закон был только на бумаге.