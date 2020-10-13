В Европейской комиссии предложили упростить правила пересечения границ для туристов. Тестирование на COVID-19 может стать альтернативной для прохождения карантина.

Об этом сообщает The Telegraph.

Еврокомиссия поручила экспертам в области охраны здоровья разработать необходимые протоколы.

Если такое решение примут, то страны-члены Евросоюза будут вынуждены “взаимно признавать” тесты на COVID-19. Это позволит бизнесменам и туристами, прибывающим в ту или иную страну ЕС, сократить длительность карантина или избежать его. Достаточно будет лишь предоставить медицинскую справку, свидетельствующую об отрицательном результате на коронавирус.

В этой схеме также будет задействована Британия, но только до конца 2020 года. Если будет подписано необходимое соглашение, то и в последующее время.

Ранее страны ЕС согласовали общую систему тестировании на COVID-19 и карантина для туристов из ЕС и других путешественников во время пандемии. Решение еще не подписано.