Европейский союз согласился платить по 15,5 евро (18,90 долларов США) за дозу вакцины против COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

Цена, которая является конфиденциальной и согласовывалась для 300 миллионов доз, немного ниже, согласились платить Соединенные Штаты. В США доза вакцины стоит 19,50 долларов. По этой цене Штаты согласились оплатить первую партию в 100 миллионов доз.

Напомним, что сделка о поставке вакцины в ЕС была заключена 11 ноября.

В прошлый четверг государственный секретарь Бельгии по бюджету Ева Де Блекер опубликовала в Twitter таблицу с ценами, которые Бельгия будет платить фармацевтическим компаниям за их вакцины против COVID-19. Но вскоре она убрала свою публикацию.

В этой таблице стоимость вакцины Pfizer для Бельгии составила 12 евро (14,6 долларов США) за дозу. Это дает основания думать, что это и есть цена, согласованная Евросоюзом. Цены на другие вакцины в таблице также ниже, чем цены, указанные источниками в ЕС.

Официальный представитель ЕС, участвовавший в переговорах с производителями вакцин, заявил агентству Reuters, что всегда указывается общая цена и цена при доставке.

Стоит отметить, что сначала перед покупкой вакцины еврочиновники согласовывают авансовые платежи с компаниями. После получения разрешения правительства Евросоюза могут оплатить оставшуюся часть.

В ЕС пока официально не сообщили об авансовом платеже.