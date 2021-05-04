На території Європейського Союзу вакцинували проти коронавірусу вже понад 150 млн осіб. На це пішло 4,5 місяця.

Про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як відомо, 26 грудня 2020 року перші партії вакцини проти коронавірусу прибули до всіх країн Європейського Союзу. Вакцинація розпочалася 27 грудня.

За 4,5 місяця керівництву вдалося щепити чверть населення блоку.

“Вакцинація набирає обертів у ЄС: ми щойно перетнули 150 мільйонів щеплень. Чверть усіх європейців отримали першу дозу. У нас вистачить доз для щеплення 70% дорослих з ЄС до липня”, — сповістила вона.

Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations. A quarter of all Europeans have had their first dose. We'll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2021

За даними Євростату, населення ЄС у 2020 році становило майже 447,3 млн млн осіб. Тобто наразі вакциновано близько 33% населення блоку.

На території ЄС використовують вакцини 4 виробників — Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson (частково).