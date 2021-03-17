Сегодня Европейская комиссия определилась с формой и содержанием "паспортов вакцинации", которые должны способствовать безопасному и свободному передвижению внутри ЕС в условиях пандемии COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Цифровой “зеленый сертификат” будет доказательством того, что человек был вакцинирован от COVID-19, получил отрицательный результат теста или выздоровел. Документ будет доступен бесплатно в цифровом или бумажном формате и будет включать QR-код для обеспечения безопасности и подлинности сертификата.

В Еврокомиссии подчеркнули, что государства-члены по-прежнему смогут сами определять послабления карантинных ограничений для туристов из других стран, но после введения паспортов вакцинации им придется предоставлять такие же послабления тем, кто получит такой паспорт.

“Мы используем европейский подход, чтобы обеспечить гражданам ЕС и членам их семей возможность путешествовать безопасно и с минимальными ограничениями этим летом. Общий подход ЕС не только поможет нам постепенно восстановить свободное передвижение внутри ЕС и избежать фрагментации, но это также шанс повлиять на мировые стандарты и показать пример, основанный на наших европейских ценностях – таких, как защита данных”, – сказал комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Что важно знать о “паспорте вакцинации”:

Бумажная или электронная форма с обязательным применением QR-кода в обоих случаях.

Паспорт будет выдаваться на языке страны, которая его выдала, а также дублироваться на английском.

В нем обязательно будет указываться дата рождения и выдачи, тип и дата проведения вакцинации/тестирования или дата выздоровления, а также идентификатор самого паспорта.

Документ будет действителен во всех странах-членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Паспорт вакцинации станет временной мерой – до момента, пока ситуация с пандемией коронавируса в мире не улучшится.

Тем не менее COVID-паспорта еще должны одобрить Европейский парламент и большинство стран-членов. В Евросоюзе надеются, что сертификаты смогут ввести до середины июня.