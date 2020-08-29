В Еврокомиссии высказались относительно того, что открытие общеобразовательных школ в сентябре не должно вызвать "вторую волну" коронавируса.

Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью итальянской газете La Stampa.

Она пояснила, что исследования свидетельствуют о том, что дети редко заражают друг друга коронавирусом.

“Исследования, проведенные в нескольких странах ЕС, показали, что передача коронавируса от ребенка к ребенку в школах происходит редко, и повторное открытие школ не связано со значительным увеличением количества инфекций”, – сказала Кириакидес.

Также представительница Еврокомиссии считает, что, если в школах будут соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и другие меры предосторожности – вряд ли произойдет массовая вспышка коронавируса.

Она напомнила о том, что ученики должны быть разделены на группы, количество учащихся в которых будет в два-три раза меньше, чем в традиционных классах.

“Это то, на что мы ожидаем”, – резюмировала чиновница.