Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью итальянской газете La Stampa.
Она пояснила, что исследования свидетельствуют о том, что дети редко заражают друг друга коронавирусом.
“Исследования, проведенные в нескольких странах ЕС, показали, что передача коронавируса от ребенка к ребенку в школах происходит редко, и повторное открытие школ не связано со значительным увеличением количества инфекций”, – сказала Кириакидес.
Также представительница Еврокомиссии считает, что, если в школах будут соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и другие меры предосторожности – вряд ли произойдет массовая вспышка коронавируса.
Она напомнила о том, что ученики должны быть разделены на группы, количество учащихся в которых будет в два-три раза меньше, чем в традиционных классах.
“Это то, на что мы ожидаем”, – резюмировала чиновница.
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