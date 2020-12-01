Некоторые решения, которые принял Конституционный суд Украины в 2020 году, влекут за собой глобальные последствия и ставят под сомнение предыдущие достижения государства в сфере антикоррупционной политики.

Об этом говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В то же время в Евросоюзе отметили, что в 2020 году в сфере правосудия и борьбы с коррупцией в Украине произошло много положительных сдвигов. В частности, Высший антикоррупционный суд наладил эффективное функционирование, а сотрудничество НАБУ и САП наладилось.

Однако количество обвинительных приговоров в коррупционных преступлениях пока остается на низком уровне.

Отдельно в отчете отметили, что последние решения КСУ поставили под сомнение достижения страны в борьбе с коррупцией. В ЕС добавили, что перед Украиной встала острая необходимость внедрения серьезной судебной реформы.

“Решение (КСУ от 27 октября, – ред.) вызвало значительную общественную критику, поскольку оно поставило под сомнение реформы, которых требовали украинские реформаторские силы после Майдана и международное сообщество, в том числе из-за условий в рамках последовательных программ МВФ, макрофинансовой помощи, Плана действий по либерализации визового режима”, – говорится в отчете.

Отмечается, что в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты по восстановлению антикоррупционного законодательства, но они пока остаются без рассмотрения.

27 октября Конституционный суд принял решение отменить уголовную ответственность по статье ст. 366-1 УК (декларирование ложной информации).

В ноябре Высший антикоррупционный суд начал отменять приговоры по этой статье. В частности, отменил свой первый обвинительный приговор, вынесенный осенью прошлого года.