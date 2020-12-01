Об этом говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
В то же время в Евросоюзе отметили, что в 2020 году в сфере правосудия и борьбы с коррупцией в Украине произошло много положительных сдвигов. В частности, Высший антикоррупционный суд наладил эффективное функционирование, а сотрудничество НАБУ и САП наладилось.
Однако количество обвинительных приговоров в коррупционных преступлениях пока остается на низком уровне.
Отдельно в отчете отметили, что последние решения КСУ поставили под сомнение достижения страны в борьбе с коррупцией. В ЕС добавили, что перед Украиной встала острая необходимость внедрения серьезной судебной реформы.
“Решение (КСУ от 27 октября, – ред.) вызвало значительную общественную критику, поскольку оно поставило под сомнение реформы, которых требовали украинские реформаторские силы после Майдана и международное сообщество, в том числе из-за условий в рамках последовательных программ МВФ, макрофинансовой помощи, Плана действий по либерализации визового режима”, – говорится в отчете.
Отмечается, что в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты по восстановлению антикоррупционного законодательства, но они пока остаются без рассмотрения.
27 октября Конституционный суд принял решение отменить уголовную ответственность по статье ст. 366-1 УК (декларирование ложной информации).
В ноябре Высший антикоррупционный суд начал отменять приговоры по этой статье. В частности, отменил свой первый обвинительный приговор, вынесенный осенью прошлого года.
- 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейской комиссии за демократию через право с просьбой оценить состояние антикоррупционного законодательства после решения КСУ. Зеленский сообщил комиссии о “конституционном кризисе” в стране и призвал дать заключение как можно скорее.
- Венецианская комиссия рассмотрит вопрос о состоянии антикоррупционного законодательства после громкого решения Конституционного суда Украины уже на следующей неделе, 11 декабря.