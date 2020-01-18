В партии "Европейская солидарность" заявили, что Офис Президента Владимира Зеленского и Государственное бюро расследований следят за Петром Порошенко и график допросов подгоняют под график международных визитов.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

“Очевидно, Офис Президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и переписками. Публичное “приглашение” на допросы, которое не предусмотрено никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки”, – говорится в сообщении.

Подчеркивается, чтобы не давать власти поводов для спекуляций, Порошенко решил отменить этот визит и сдать билеты.

“Однако, явка на допросы возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины”, – добавили в пресс служба.