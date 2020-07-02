В Европейском Союзе заявили, что подрыв независимости и отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия угрожает поддержке реформ в Украине.

Об этом говорится в заявлении ЕС.

“Создание сильного и независимого Национального банка стало фундаментальным достижением для Украины и по-прежнему имеет решающее значение для будущего успеха страны. В последние годы Национальный банк Украины предпринял смелые и столь необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и содействия устойчивому восстановлению экономики. Политика Банка хорошо послужила украинской экономике и украинскому народу благодаря стабилизации национальной валюты, снижению инфляции и увеличению иностранных резервов, реструктуризации всего банковского сектора и восстановлению активов, потерянных в случае банковского мошенничества”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что информация об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне предполагаемого политического давления посылает тревожный сигнал.

В ЕС убеждены, что НБУ должен сохранять способность самостоятельно выполнять свою роль. Подрыв этого важного института ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ в Украине.

“Путь к реформам в Украине непрост, особенно в нынешних исключительных обстоятельствах пандемии коронавируса. Европейский Союз будет и впредь поддерживать Украину в проведении столь необходимых реформ и рассчитывает на то, что украинские власти сохранят свой уровень приверженности”, – резюмировали в ЕС.