Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррель.

Он отметил, что ЕС призывает к деэскалации.

“Очень обеспокоены временным задержанием посла Великобритании в Иране. Полное соблюдение Венской конвенции является обязательным условием. ЕС призывает к деэскалации и созданию пространства для дипломатии”, – написал Боррель.

Very concerned about the temporary detention of the UK Ambassador @HMATehran in Iran. Full respect of the Vienna convention is a must. The EU calls for deescalation and space for diplomacy.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 12 января 2020 г.