Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррель.
Он отметил, что ЕС призывает к деэскалации.
“Очень обеспокоены временным задержанием посла Великобритании в Иране. Полное соблюдение Венской конвенции является обязательным условием. ЕС призывает к деэскалации и созданию пространства для дипломатии”, – написал Боррель.
Very concerned about the temporary detention of the UK Ambassador @HMATehran in Iran. Full respect of the Vienna convention is a must. The EU calls for deescalation and space for diplomacy.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 12 января 2020 г.
Напомним, что в субботу, 11 января, во время антиправительственных протестов в Тегеране, вызванных ситуацией вокруг крушения самолета МАУ, на несколько часов был задержан посол Великобритании в Иране.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- 11 января сотни людей собрались возле университета имени Амира Кабира в центре Тегерана, чтобы выразить протест против непрозрачности касательно причины крушения украинского пассажирского самолета.