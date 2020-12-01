Об этом говорится в ежегодном отчете ЕС о реализации Украиной Соглашения об ассоциации.
Как известно, в мае 2020 Верховная Рада приняла законопроект о невозвращении национализированных банков их бывшим владельцам (“антиколомойский закон”). Принятие этого закона, по мнению ЕС, помогло защитить финансовую стабильность.
В то же время ЕС обращает внимание на отсутствие прогресса в судебных делах, связанных с “ПриватБанком”, что может привести к серьезным последствиям для Украины.
“Судебные дела, связанные с “ПриватБанком”, национализированным в 2016 году после обвинений в массовом (5,5 млрд долларов) и нераскрытом мошенничестве, также продолжаются в украинских и зарубежных судах, что может иметь серьезные финансовые последствия для государства. Тем временем в уголовном преследовании, направленном на привлечение виновных к ответственности, не было большого прогресса”, — говорится в отчете.
Авторы отчета отмечают, что слушания по иску “ПриватБанка” о мошенничестве против его бывших владельцев в Англии будут проведены в марте 2022 года. Между тем бывшие владельцы и партнеры банка в дальнейшем пытаются отменить национализацию в украинских судах.
- Как известно, в декабре 2016 года Кабинет Министров поддержал предложение Национального банка о национализации “ПриватБанка”. Банк был национализирован, но его бывший владелец, олигарх Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что планирует вернуть себе право собственности на финучреждение или получить компенсацию.
- В апреле 2019 Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию. НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение.
- Шестой апелляционный административный суд Киева 26 ноября 2020 должен был вернуться к рассмотрению жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 об отмене национализации “ПриватБанка”. Однако заседание перенесли на 15 декабря.