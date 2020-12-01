Европейский союз не видит прогресса в судебных делах, связанных с "ПриватБанком", национализированным в 2016 году после обвинений в массовом мошенничестве.

Об этом говорится в ежегодном отчете ЕС о реализации Украиной Соглашения об ассоциации.

Как известно, в мае 2020 Верховная Рада приняла законопроект о невозвращении национализированных банков их бывшим владельцам (“антиколомойский закон”). Принятие этого закона, по мнению ЕС, помогло защитить финансовую стабильность.

В то же время ЕС обращает внимание на отсутствие прогресса в судебных делах, связанных с “ПриватБанком”, что может привести к серьезным последствиям для Украины.

“Судебные дела, связанные с “ПриватБанком”, национализированным в 2016 году после обвинений в массовом (5,5 млрд долларов) и нераскрытом мошенничестве, также продолжаются в украинских и зарубежных судах, что может иметь серьезные финансовые последствия для государства. Тем временем в уголовном преследовании, направленном на привлечение виновных к ответственности, не было большого прогресса”, — говорится в отчете.

Авторы отчета отмечают, что слушания по иску “ПриватБанка” о мошенничестве против его бывших владельцев в Англии будут проведены в марте 2022 года. Между тем бывшие владельцы и партнеры банка в дальнейшем пытаются отменить национализацию в украинских судах.