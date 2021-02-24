Сотрудники таможенной службы Бельгии и Германии обнаружили в порту Гамбурга крупнейшую партию кокаина в истории общим весом в 23 тонны.

Об этом сообщает The Guardian.

Немецкие таможенники обнаружили более 16 тонн кокаина в контейнерах, прибывших в Гамбург из Парагвая. Еще одна крупная партия наркотиков была изъята в Бельгии.

По словам гамбургских таможенников, это самое большое количество кокаина, когда-либо конфискованное в Европе и одно из крупнейших разовых изъятий в мире.

Наркотики были обнаружены 12 февраля в ходе обыска в пяти контейнерах из Парагвая, которые были отмечены как подозрительные. Таможенники выявили “явные нарушения” в трех контейнерах с замазкой. Кокаин был спрятан более чем в 1700 банках.

В течение следующих дней власти Германии и Нидерландов провели дополнительное расследование, и в воскресенье в бельгийском порту Антверпен было изъято еще 7,2 тонны кокаина.

По данным таможни Гамбурга, общая стоимость перевозки всей партии – более 23 тонн – могла бы стоить несколько миллиардов евро.

В среду нидерландские правоохранители арестовали 28-летнего мужчину из города Влардинген, который подозревается в ответственности за поставки.