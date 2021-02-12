Европейский парламент предлагает Европейской службе внешних дел рассмотреть возможность назначения специального посланника ЕС в Крыму и на Донбассе.

Об этом идет речь в резолюции ЕП о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, принятой 11 февраля.

Евродепутаты призывают Европейскую службу иностранных дел поспособствовать тому, чтобы роль ЕС в мирном урегулировании ситуации в Украине была более активной.

Поэтому предлагают привлечь вице-президента Еврокомиссии (таких в этом органе восемь) или Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (эту должность занимает Жозеп Боррель). В частности, предлагается подключиться к работе в “нормандском формате”.

Кроме того, евродепутаты рекомендуют “рассмотреть вопрос о назначении специального посланника ЕС в Крыму и на Донбассе”.

Ранее о такой инициативе евродепутаты упоминали в проекте резолюции по Азовскому морю в 2018 году. С тех пор процесс не продвинулся.

Стоит заметить, что в ЕС существует как институт спецпредставителей, так и спецпосланников. Разница в том, что первых назначает Совет ЕС, и поэтому они находятся под контролем министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

Вторых могут назначать единолично представители руководства Европейского Союза. То есть такое решение мог бы принять Жозеп Боррель, и спецпосланник ему бы и подчинялся.