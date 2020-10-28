Об этом сообщает Reuters.

Ветер, скорость которого достигает 135 километров в час, повалил тысячи деревьев и заставил местных жителей эвакуироваться.

Для борьбы со стихией военные подготовили вертолеты и автомобили-амфибии, а также 250 000 солдат.

“Мы проводим одну из наших крупнейших операций по оказанию помощи за всю историю”, – заявил президент Вьетнамского Красного Креста Нгуен Тхи Суан Ту.

Отмечается, что тайфун станет еще одним большим испытанием для Вьетнама на фоне непогоды, вызвавшей сильнейшее наводнение и несколько смертельных оползней.

Фото из открытых источников

  • Ранее тайфун “Хагибис”, самый сильный тропический шторм, обрушившийся на Токио за последние десятилетия, затопил большую часть главного острова Японии. Проливные дожди и сильные ветры парализовали столицу и соседние префектуры.