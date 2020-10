Об этом сообщает Reuters.

Ветер, скорость которого достигает 135 километров в час, повалил тысячи деревьев и заставил местных жителей эвакуироваться.

Для борьбы со стихией военные подготовили вертолеты и автомобили-амфибии, а также 250 000 солдат.

“Мы проводим одну из наших крупнейших операций по оказанию помощи за всю историю”, – заявил президент Вьетнамского Красного Креста Нгуен Тхи Суан Ту.

Отмечается, что тайфун станет еще одним большим испытанием для Вьетнама на фоне непогоды, вызвавшей сильнейшее наводнение и несколько смертельных оползней.

VIDEO: A major typhoon is ripping off roofs and causing further destruction in #Vietnam as 1 million people already have homes in ruin from catastrophic floods over recent weeks. #TyphoonMolave #WithVietnam https://t.co/jqr1RsdY0w pic.twitter.com/SpXcroXyxN

— IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) October 28, 2020