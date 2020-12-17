Об этом сообщает VNA.

Первые тестовые инъекции Nanocovax были сделаны трем добровольцам в Ханое 17 декабря.

Разработкой вакцины занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology, одна из четырех организаций, исследующих вакцины против COVID-19.

Препарат планируется испытать на 60 добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет на первом этапе испытаний. Каждый доброволец получит две прививки вакцины с перерывом в 28 дней.

Сейчас во Вьетнаме над созданием вакцины работают еще в трех учреждениях. Как полагает профессор Нгуен Тху Ван, возглавляющий национальную программу производства вакцин, Вьетнам сможет начать массовый выпуск собственного препарата от коронавируса к середине 2022 года.

С начала пандемии в стране от выявлено 1405 случаев заболевания, выздоровели 1252, умерли 35 человек.