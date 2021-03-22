"Европейская Солидарность" готова принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады, но не для терапии параноидального синдрома Зеленского и других представителей власти, а при вынесении на рассмотрение депутатов ряда важных вопросов.

Об этом говорится в заявлении партии.

“В первую очередь речь идет о том, чтобы заслушать представителей власти о стратегии дальнейшей борьбы с пандемией и неспособность обеспечить страну вакцинами. По состоянию на сегодня они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для того, чтобы сделать прививку максимум 250 тысячам человек. Это не охватывает и процента населения. Это – провал, результат дилетантизма и непрофессионализма зеленой команды, которые уже стоили жизни более тридцати тысячам украинцам. Мы требовали и требуем проблему борьбы с ковидом рассмотреть на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций. Недопустимо превращать Радбез в пиар-агентство по обслуживанию слуги N1, этот “мощный орган” должен рассматривать важные вопросы”, – говорится в заявлении.

В “Европейской Солидарности” отметили, что к внеочередному заседанию Парламента должны быть включены вопросы о создании ВСК по расследованию государственной измены при передаче России секретной информации о спецоперации по задержанию российских военных преступников из частной армии Вагнера; законопроекты “Европейской Солидарности” по противодействию российской пропаганде и наказания за коллаборационизм.

“Что касается последнего, мы не настаиваем на авторстве и готовы оформить его как общую инициативу со “слугами народа”, – добавили в партии.

“Наконец, логическим результатом рассмотрения воскресных событий у Офиса президента на Банковой могло бы стать голосование за инициированное нами Постановление о прекращении политически мотивированных репрессий. Большинство участников вели себя мирно, и нет никаких оснований за лицо этого протеста выдавать тех, кто прибегнул к хулиганству. Нас не было в числе инициаторов акции, но всем понятно, что дело Стерненко стало политическим и поэтому требует политических решений для разрядки ситуации. Власти следует больше внимания уделять борьбе с Путиным, а не искать на каждой акции визитку Порошенко”, – подчеркнули в” ЕС “.

В то же время в партии констатировали, что “стоимость” уборки “на Банковой” явно завышена, поскольку “клининговые компании оценивают стоимость работ в 50-70 тысяч гривен, а далеко не в два миллиона, согласно калькуляции Офиса”.

В субботу, 20 марта, в день рождения заключенного одесского активиста Сергея Стерненко его сторонники устроили акцию протеста под стенами Офиса президента. На здании Офиса президента оставили надписи краской “A.C.A.B.”, “Волю” и “ЛОХ”.

Участники акции жгли файеры и забрасывали ими здание ОПУ.

Напомним, что Офис президента оценил повреждения здания после вчерашней акции протеста в почти два миллиона гривен.

Елисей Ходоловский, соучредитель общественной инициативы “Києве, мий”, посчитал, что стоимость уборки территории и фасадов Офиса президента после вчерашней акции протеста составит примерно 80 000 гривен, а не два миллиона.