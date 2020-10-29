В ряде европейских стран зафиксирован новый штамм коронавируса. Он существенно отличается того, который распространялся весной этого года.

Об этом говорится в исследовании группы швейцарских и испанских исследователей, информирует Financial Times.

Ученые отметили, что штамм распространяется очень быстро. Так, 80% новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании, 60% в Ирландии и 40% во Франции и Швейцарии вызваны именно этим штаммом.

Отмечается, что впервые эту мутацию коронавируса зафиксировали в июне в Испании. В другие страны Европы он распространился через туристов, которые в это время посещали Испанию.

Исследователи присвоили этому вирусу название 20А.EU1. В его генной структуре есть шесть отличий от “классического” Sars-Cov-2.

Соавтор исследования, испанский генетик Иньяки Комас рассказал, что широкое распространение вируса началось с какого-то массового мероприятия, где присутствовали “суперраспространители” нового штамма. Вполне вероятно, что вспышка могла произойти из-за одного распространителя.

Этой разновидности коронавируса еще не фиксировали в мире, но в ученых нет доказательств, что этот штамм провоцирует тяжелое течение болезни и дополнительные симптомы.

Ученые добавили, что стремительное распространение нового штамма коронавируса свидетельствует о том, что власти европейских стран ввели недостаточно жесткие карантинные ограничения.