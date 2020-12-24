Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что компания получила сертификацию СЕ. Наличие этого документа разрешает продажу товара на территории Европейской экономической зоны.
Ален Карпентье, изобретатель биологических сердечных клапанов и кардиохирург, приступил к разработке искусственного сердца еще в 1993 году. Его партнером стал бизнесмен Жан-Люк Лагардер, который передал в распоряжение Карпентье несколько лабораторий и инженеров из собственной компании Matra.
Впоследствии компанию Matra поглотила компания Airbus SE. По состоянию на конец 2020 года Airbus SE является владельцем 13% акций Carmat. Изобретатель Карпентье обладает лишь 5,3% акций.
Carmat пыталась получить лицензию на продажу своих искусственных сердец в течение 10 лет. В компании отметили, что продажи начнутся во второй четверти следующего года.
После получения лицензии на продажу товара акции компании моментально выросли в цене на 34% до 32 евро. Всего в 2020 году акции Carmat выросли на 66%. Сейчас ее рыночная стоимость составляет 407 млн евро.
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