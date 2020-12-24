Европа впервые лицензировала продажу искусственного сердца, разработанного компанией Carmat S. Доказано, что эта разработка поможет пациентам в ожидании трансплантации настоящего сердца.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что компания получила сертификацию СЕ. Наличие этого документа разрешает продажу товара на территории Европейской экономической зоны.

Ален Карпентье, изобретатель биологических сердечных клапанов и кардиохирург, приступил к разработке искусственного сердца еще в 1993 году. Его партнером стал бизнесмен Жан-Люк Лагардер, который передал в распоряжение Карпентье несколько лабораторий и инженеров из собственной компании Matra.

Впоследствии компанию Matra поглотила компания Airbus SE. По состоянию на конец 2020 года Airbus SE является владельцем 13% акций Carmat. Изобретатель Карпентье обладает лишь 5,3% акций.

Carmat пыталась получить лицензию на продажу своих искусственных сердец в течение 10 лет. В компании отметили, что продажи начнутся во второй четверти следующего года.

После получения лицензии на продажу товара акции компании моментально выросли в цене на 34% до 32 евро. Всего в 2020 году акции Carmat выросли на 66%. Сейчас ее рыночная стоимость составляет 407 млн евро.