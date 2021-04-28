В Євросоюзі домовилися про закупівлю 1,8 млрд доз вакцини Pfizer / BioNTech

Європейський союз домовився про закупівлю 1,8 мільярда доз вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer / BioNTech. Водночас розпочався суд ЄС проти компанії-розробника вакцини AstraZeneca.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Переговори стосовно закупівлі вакцин Pfizer завершено, однак офіційно підписаного контракту поки що немає.

Це наймасштабніший контракт з закупівлі вакцини проти коронавірусу у світі.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, про домовленість повідомлять у п’ятницю, 30 квітня. Громадяни ЄС отримають цю вакцину до 2023 року.

Про контракт ЄС з Pfizer стало відомо в той час, коли від розвинених країн почали вимагати не скуповувати вакцини, поки їх пропорційно не отримають всі країни світу, зокрема бідні.

Про деталі переговорів дізналися журналісти американського видання New York Times. Вони поговорили з фон дер Ляєн, гендиректором Pfizer Альбертом Бурлою та іншими експертами й чиновниками.

За їх інформацією, протягом кількох місяців сторони обмінювалися текстовими повідомленнями, а також проводили регулярно телефонні перемовини, поки вдалося домовитися про постачання не 300 мільйонів доз, а 1,8 млрд.

Бурла розповів про те, що світові лідери зверталися до нього з приводу постачання вакцини, тож дзвінок від президентки Єврокомісії не був чимось несподіваним. Однак сама фон дер Ляєн розповіла, що було складно домовитися з Pfizer після того, як в ЄС виникли проблеми з AstraZeneca.

“Я розуміла, що будь-які перемовини — це складний процес. Однак я не очікувала, що буде настільки складно, оскільки ми не врахували можливість сценарію, при якому AstraZeneca скоротить постачання на 75%. Це була серйозна поразка”, – сказала чиновниця.

Вона пояснила, що з Pfizer вдалося домовитися про постачання 900 мільйонів доз вакцини, а потім – ще однієї такої ж партії.

“Контракт забезпечує нас дозами вакцин, необхідними для проведення ревакцинації для підвищення рівня нашого імунітету проти вірусу… Ці вакцини забезпечать спроможність зробити щеплення проти коронавірусу дітям та підліткам… Також це закріпить лідерство Європи в технологіях мРНК”, – сказала вона.

У понеділок, 26 квітня, Єврокомісія оголосила про те, що подала до суду на компанію AstraZeneca через порушення контракту щодо поставок вакцини. Це рішення назвали “драматичною ескалацією багатомісячної суперечки стосовно затримок з доставленням на територію ЄС”.

27 країн Євросоюзу замовили в AstraZeneca 300 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Їх мали доставити до кінця червня. Після цього в ЄС збиралися докупити ще 100 мільйонів доз. Однак постачання постійно скорочували, а нещодавно представник AstraZeneca повідомив, що до кінця червня країни ЄС отримають лише 100 мільйонів доз вакцини, замість 300.

У січні AstraZeneca оголосила, що скорочує постачання вакцин до ЄС на 60%. У березні компанія повідомила про нові затримки постачання.

До кінця першого кварталу 2021 року компанія доставила у країни Євросоюзу 30 млн доз замість 100 млн, що ускладнило кампанії вакцинації в країнах ЄС. Попри це, AstraZeneca не вважає позов країн ЄС обґрунтованим.

“AstraZeneca повністю виконала умови Угоди про попередню закупівлю з Європейською комісією і рішуче захищатиметься в суді. Ми вважаємо, що будь-який судовий розгляд необгрунтований, і вітаємо цю можливість якомога швидше розв’язати цю суперечку”, — йдеться в заяві AstraZeneca, яку цитує агентство Reuters.

Згідно з контрактом, справу розглядатимуть бельгійські суди.

Раніше в ЄС було запроваджено заборону на експорт вакцини проти коронавірусу. Це сталося, зокрема, через невиконання зобов’язань компанією AstraZeneca. Наприкінці березня лідери Європейського союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт.

Перед тим Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтвердило, що побічним ефектом вакцини AstraZeneca може бути тромбоз. Цьому передувало тимчасове припинення використання препарату в деяких країнах і відповідний розгляд.

До слова, на цьому тлі наприкінці березня вакцину від AstraZeneca вирішили перейменувати.