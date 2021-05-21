Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої домовленості щодо запровадження з липня цифрових COVID-сертифікатів, які мають забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії коронавірусу.

Про це поінформували в пресслужбах Європарламенту та Європейської комісії.

“Єврокомісія вітає попередню політичну згоду між Європарламентом і Радою ЄС щодо регуляторних правил із запровадження цифрового COVID-сертифікату ЄС. Це означає, що такий сертифікат (який до того мав назву “Цифровий зелений сертифікат”) буде готовим до використання до кінця червня, як і планувалося”, – зазначається, зокрема, в повідомленні Єврокомісії.

Запустити цифрові COVID-сертифікати планують з 1 липня.

Після досягнення попередньої угоди щодо їх впровадження потрібно, щоб Європарламент та Рада ЄС офіційно ухвалили відповідну постанову.

Правила щодо сертифікатів набудуть чинності з 1 липня (з перехідним періодом у 6 тижнів для забезпечення громадян сертифікатами в тих країнах, які потребують для цього більше часу).

“Паралельно Єврокомісія продовжить надавати підтримку державам-членам у доопрацюванні їх національних рішень для видачі та перевірки цифрових COVID-сертифікатів, а також надавати технічну та фінансову підтримку для їх впровадження”, – заявили в Єврокомісії.

Зазначається, що цифровий COVID-сертифікат ЄС “є безкоштовним, безпечним та доступним для всіх”. Документ буде охоплювати дані про вакцинацію, тестування і одужання від коронавірусу, пропонуючи громадянам різні варіанти.

“У ньому повністю дотримані основні права громадян, включно із захистом персональних даних. Усі громадяни ЄС мають фундаментальне право на вільне пересування територією Євросоюзу. Цифровий COVID-сертифікат ЄС, доступний в паперовому або цифровому форматі, полегшить європейцям подорожі – чи то зустріч із рідними і близькими, чи то заслужений відпочинок”, – заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Відомо, що цифровий COVID-сертифікат ЄС буде:

• охоплювати дані про вакцинацію, тестування та одужання від коронавірусу (тобто документ посвідчуватиме або факт вакцинації проти коронавірусу, або нещодавній негативний результат тесту, або підтверджувати, що людина перехворіла на COVID-19); на практиці це можуть бути три окремі сертифікати;

• доступний у цифровому і паперовому форматі (залежно від вибору одержувачів) та міститиме QR-код з цифровим підписом;

• безкоштовним, його буде легко отримати, а також доступним для осіб, вакцинованих до набрання чинності постановою ЄС про цифровий COVID-сертифікат;

• його зможуть використовувати держави-члени в національних цілях, якщо це передбачено національним законодавством;

• сертифікати будуть захищені від підробок; особисті дані з них не можуть зберігатися у країні прибуття;

• не буде центральної бази даних сертифікатів на рівні ЄС.

“Держави-члени ЄС повинні утримуватися від запровадження додаткових обмежень на поїздки для власників цифрового сертифіката COVID, якщо тільки вони не є необхідними і пропорційними для захисту громадського здоров’я”, – уточнили в Єврокомісії.

Законодавство щодо сертифікатів буде дійсним 12 місяців. Сам по собі сертифікат не буде передумовою для реалізації права на свободу пересування.

Країни-члени Євросоюзу повинні будуть визнавати сертифікати про вакцинацію, видані іншими членами блоку, якщо це вакцини, затверджені у ЄС (наразі це Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Janssen (Johnson & Johnson).

Рішення щодо визнання виданих країнами-членами сертифікатів про щеплення іншими вакцинами, які вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, залишиться на розсуд кожної країни.