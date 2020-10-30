Об этом сообщает DW.

Закрытие границ в Евросоюзе было весной, в начале пандемии коронавируса.

Фон дер Ляйен сказала во время видеоконференции глав государств-членов ЕС, что “весной это (закрытие границ) не помогло остановить распространение вируса, а лишь навредило внутренней торговле”.

Ее поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

“Именно для Германии как страны в центре Европы важно, чтобы границы оставались открытыми, чтобы экономические потоки сохранялись, и мы вместе боролись с пандемией”, – сказала Меркель.

  • Ранее сообщалось, что правительство Испании приняло решение ввести жесткий карантин и объявить “состояние тревоги” по всей стране на 15 дней из-за вспышки коронавируса COVID-19.