Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает за то, чтобы страны-члены Евросоюза не закрывали свои границы друг от друга в условиях карантина из-за ситуации с коронавирусом. Это касается внутренних границ ЕС.

Об этом сообщает DW.

Закрытие границ в Евросоюзе было весной, в начале пандемии коронавируса.

Фон дер Ляйен сказала во время видеоконференции глав государств-членов ЕС, что “весной это (закрытие границ) не помогло остановить распространение вируса, а лишь навредило внутренней торговле”.

Ее поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

“Именно для Германии как страны в центре Европы важно, чтобы границы оставались открытыми, чтобы экономические потоки сохранялись, и мы вместе боролись с пандемией”, – сказала Меркель.