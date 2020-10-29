Решение Конституционного суда Украины об отмене ответственности для должностных лиц за ложное декларирование может стать основанием для временного приостановления безвизового режима с Евросоюзом.

Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, текст которого оказался в распоряжении издания “Европейская правда”.

Отмечается, что в ЕС обеспокоены по поводу решения КСУ.

“Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима”, – подчеркивается в письме.

Одной из официальных причин для запуска механизма приостановления “безвиза” может стать отход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.

В письме говорится, что принятые КСУ и Окружным административным судом Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров Украины, вызвали обеспокоенность Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии. В ЕС напоминают, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, как и независимые антикоррупционные органы.

В письме отмечается, что независимость, институциональная способность и устойчивость антикоррупционной инфраструктуры является критерием для достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Евросоюзом, среди которых:

• сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;

• сотрудничество с Международным валютным фондом (является предпосылкой для получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро для финансово-экономической стабилизации в нашей стране);

• интеграция в энергетический рынок ЕС (речь идет о независимости НКРЭКУ);

• распространение в Украине режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг (независимость НКРСИ)

• интеграция в единый цифровой рынок (независимость Национального офиса интеллектуальной собственности) и прочее.

“Учитывая указанное и с целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которую бы также вошли представители Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества”, – говорится в письме.

Также отмечается, что ключевой задачей такой рабочей группы следует определить обработку изменений в Конституцию Украины, которые, среди прочего, предусматривали бы полномочия Верховной Рады создавать госорганы со специальным статусом.