Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, текст которого оказался в распоряжении издания “Европейская правда”.
Отмечается, что в ЕС обеспокоены по поводу решения КСУ.
“Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима”, – подчеркивается в письме.
Одной из официальных причин для запуска механизма приостановления “безвиза” может стать отход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.
В письме говорится, что принятые КСУ и Окружным административным судом Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров Украины, вызвали обеспокоенность Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии. В ЕС напоминают, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, как и независимые антикоррупционные органы.
В письме отмечается, что независимость, институциональная способность и устойчивость антикоррупционной инфраструктуры является критерием для достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Евросоюзом, среди которых:
• сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;
• сотрудничество с Международным валютным фондом (является предпосылкой для получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро для финансово-экономической стабилизации в нашей стране);
• интеграция в энергетический рынок ЕС (речь идет о независимости НКРЭКУ);
• распространение в Украине режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг (независимость НКРСИ)
• интеграция в единый цифровой рынок (независимость Национального офиса интеллектуальной собственности) и прочее.
Читайте также:
Волей Конституционного Суда: Как депутаты ОПЗЖ и “Майбаха” уничтожили ответственность за недостоверное декларирование
“Учитывая указанное и с целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которую бы также вошли представители Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества”, – говорится в письме.
Также отмечается, что ключевой задачей такой рабочей группы следует определить обработку изменений в Конституцию Украины, которые, среди прочего, предусматривали бы полномочия Верховной Рады создавать госорганы со специальным статусом.
- Конституционный суд ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции и отменил ответственность для должностных лиц за ложное декларирование. Соответствующее решение накануне было опубликовано на сайте КСУ.
- Во исполнение решения Конституционного чуда Украины № 13-р / 2020 от 27 октября 2020 Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) 28 октября в 19:00 закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.
- В НАПК проинформировали, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.
- 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне скандала из-за решения КСУ.