Председатель столичной организации партии "Европейская солидарность" и секретарь Киевсовета Владимир Прокопив объяснил, почему "ЕС" не выдвинула своего кандидата на пост мэра Киева.

Об этом он сказал в интервью изданию “Большой Киев”.

По словам Прокопива, он убеждал коллег из “Европейской Солидарности”, что партия, которая имеет политический опыт, должна продемонстрировать мудрость и объединить разные политические силы перед угрозами, которые могут возникнуть после этих выборов.

“В первую очередь – перед угрозами “оккупацией” Киева пророссийскими силами, которые имеют противоположные идеологические взгляды. С другой стороны – есть угроза, что Офис Президента “дожмет” закон о столице, согласно которому избранная киевлянами власть будет лишена каких-либо полномочий, а руководить городом будет назначенный наместник. Который будет диктовать свою волю всем киевлянам и распоряжаться столичным бюджетом”, – пояснил он.

Глава столичной ячейки “ЕС” отметил, что исходя именно из этой мотивации, партия еще до избирательной кампании предлагала действующему мэру Виталию Кличко идти на выборы самовыдвиженцем при поддержке нескольких политических сил.

“Но, мэр в какой-то момент задумался. Хотя он сам уже имел опыт похода на выборы, когда в 2008 году он не договорился с Турчиновым, и в результате выборы выиграл Черновецкий. Мэр имеет право на ошибку. Мы же решили, что если и мы сделаем ошибку в ответ, это может дорого стоить и городу, и стране. Поэтому, в конце концов, остановились на таком решении – не выдвигать своего кандидата, а сосредоточиться на продвижении партийного списка “Европейской Солидарности”, – рассказал Прокопив.

Он также признался, что многие кандидаты просили поддержки “ЕС”.

“Но мы считаем, что тогда кампания взаимного противостояния кандидатов от демократических сил закончилась бы приходом к власти кого-то третьего. Кстати, “Слуги народа” очень хотели, чтобы мы это сделали. Это расчищало им путь в КГГА”, – добавил Прокопив.