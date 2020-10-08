В партии "Европейская Солидарность" сообщили, что "ПриватБанк" по указанию власти незаконно заблокировал средства политсилы, выделенные на проведение избирательной кампании.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба партии.

“Предчувствуя поражение на местных выборах, власть Зеленского пытается активно противодействовать ведению избирательной кампании “Европейской Солидарности” – главной украинской оппозиционной силы… Так, по указанию власти полностью подконтрольный ей “ПриватБанк” незаконно заблокировал средства, выделенные партией на ведение избирательной кампании“, – подчеркивается в заявлении.

В политсиле уточнили, что 5 октября с центрального счета “ЕС” было осуществлено перечисление средств на счета региональных партийных структур. Но без каких-либо оснований деньги были заблокированы сотрудниками “ПриватБанка”.

“Таким образом, незаконно вмешиваясь в избирательный процесс, власть руками подконтрольного ей “ПриватБанка” полностью заблокировала финансирование избирательной кампании нашей партии в регионах, в частности, оплату рекламы на телевидении”, – отмечается в заявлении.

В “Евросолидарности” проинформировали, что четко выполняют требования законодательства о финансировании политических партий и используют средства, которые прошли проверку в НАПК. Деньги были получены в качестве компенсации после парламентских выборов 2019 года.

В партии расценивают блокировку средств “как выполнение преступного указания Банковой в борьбе с оппозицией”.

“Европейская Солидарность” требует от Зеленского прекратить превращать выборы в фарс и использовать банковскую систему как инструмент в борьбе с оппозицией”, – говорится в заявлении.

В партии потребовали от правоохранительных органов и руководства Национального банка Украины “остановить это преступление” и провести расследование по данному факту.