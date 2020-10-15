В партии "Европейская Солидарность" сообщили, что в Харькове агитатор "Слуги народа" с ножом совершил нападение на активиста "ЕС".

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба политсилы.

Инцидент произошел сегодня утром возле станции метро “Студенческая”. Нападение было осуществлено на агитатора территориальной организации партии “Европейская Солидарность”.

По данным политсилы, агитатор партии “Слуга народа” разбросал агитационный материал и пытался нанести травмы ножом представителю “ЕС”. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

“Европейская Солидарность” расценивает данный факт как грубое нарушение избирательного процесса. Это указывает на некомпетентность и неспособность противостоять единственной проукраинской и проевропейской силе в регионе”, – отмечается в заявлении партии.

По факту нападения кандидаты от “ЕС” Артем Ревчук и Максим Зеленский обратились в органы Национальной полиции Украины с заявлением о совершении уголовного преступления.

В партии рассчитывают на оперативное и объективное расследование происшествия.