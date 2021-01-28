Соответствующее заявление он сделал сегодня, выступая с трибуны Верховной Рады, информирует пресс-служба партии.

Политик подчеркнул, что очень важно запретить покупку российского электричества и газа.

“Если мы уже коснулись газа – сегодня с этой трибуны о тарифах, газе и совести нам решил рассказать человек, который очень разбирается в газе. “Газовая принцесса Лазаренко” (речь идет о Юлии Тимошенко, – ред.), из-за действий которой государство понесло убытки на миллиарды долларов. Доказательством этого является победа Украины в Стокгольмском арбитраже, когда мы вернули более 4 млрд долларов, которые после “хи-хи” с Путиным она переплатила Кремлю и за которые Кремль покупал оружие и убивал наших воинов”, – отметил Герасимов.

“Сегодня нас снова хотят посадить на российскую газовую иглу и на российские газовые схемы. “Европейская Солидарность” не даст этого сделать ни “газовой принцессе”, ни ее телефонным абонентам”, – добавил он.

Нардеп также прокомментировал принятый сегодня в Парламенте проект постановления, которым Кабинету Министров рекомендовано вернуть льготный тариф на потребление электроэнергии за первые 100 кВт/ч.

“Когда власть Зеленского необоснованно повысила цены на газ и забрала у самых бедных льготный тариф на электроэнергию – “Европейская Солидарность” разработала четкий план помощи населению. А вчера появилось это постановление, которое фактически повторяет стратегию “Европейской Солидарности” по преодолению тарифного кризиса. В постановлении предлагается увеличить субсидии и вернуть льготный тариф на электроэнергию”, – констатировал Герасимов.

Он также призвал Раду принять законопроект “Европейской Солидарности” №4585 и “направить дополнительные 7 млрд гривен с содержания силовиков, кортежей и государственных дач Зеленского на субсидии”.