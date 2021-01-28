Соответствующее заявление он сделал сегодня, выступая с трибуны Верховной Рады, информирует пресс-служба партии.
Политик подчеркнул, что очень важно запретить покупку российского электричества и газа.
“Если мы уже коснулись газа – сегодня с этой трибуны о тарифах, газе и совести нам решил рассказать человек, который очень разбирается в газе. “Газовая принцесса Лазаренко” (речь идет о Юлии Тимошенко, – ред.), из-за действий которой государство понесло убытки на миллиарды долларов. Доказательством этого является победа Украины в Стокгольмском арбитраже, когда мы вернули более 4 млрд долларов, которые после “хи-хи” с Путиным она переплатила Кремлю и за которые Кремль покупал оружие и убивал наших воинов”, – отметил Герасимов.
“Сегодня нас снова хотят посадить на российскую газовую иглу и на российские газовые схемы. “Европейская Солидарность” не даст этого сделать ни “газовой принцессе”, ни ее телефонным абонентам”, – добавил он.
Нардеп также прокомментировал принятый сегодня в Парламенте проект постановления, которым Кабинету Министров рекомендовано вернуть льготный тариф на потребление электроэнергии за первые 100 кВт/ч.
“Когда власть Зеленского необоснованно повысила цены на газ и забрала у самых бедных льготный тариф на электроэнергию – “Европейская Солидарность” разработала четкий план помощи населению. А вчера появилось это постановление, которое фактически повторяет стратегию “Европейской Солидарности” по преодолению тарифного кризиса. В постановлении предлагается увеличить субсидии и вернуть льготный тариф на электроэнергию”, – констатировал Герасимов.
Он также призвал Раду принять законопроект “Европейской Солидарности” №4585 и “направить дополнительные 7 млрд гривен с содержания силовиков, кортежей и государственных дач Зеленского на субсидии”.
- Ранее временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил “разблокировать экспорт газа из России”, который будут осуществлять “независимые компании из РФ”. По словам главы Минэнерго, это такие компании, как “Роснефть” (контрольный пакет акций которой принадлежит государственной компании “Роснефтегаз”), “Новатэк” и неназванные “европейские компании”. По мнению Витренко, “это существенно снизит цену на газ на оптовом рынке”.
- В партии “Европейская Солидарность” расценили заявление Юрия Витренко о планах возобновить экспорт газа из России как доказательство того, что высшее руководство Украины намерено вернуть ее в энергетическую зависимость от Москвы.