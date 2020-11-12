В партии "Европейская Солидарность" заявили, что Андрей Садовый пытается избежать полноценных дебатов перед вторым туром выборов мэра Львова.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook народный депутат от “Европейской Солидарности” Николай Княжицкий. Его комментарий также опубликован на сайте телеканала “Прямий”.

Согласно данным на сайте ЦИК, второй тур выборов мэра Львова запланирован на 22 ноября. Наибольшее количество голосов в первом туре набрали действующий мэр Андрей Садовый и нардеп от “Европейской Солидарности” Олег Синютка.

По словам Княжицкого, перед первым туром телеканал “Первый западный” пригласил Синютку и Садового к участию в телепрограмме, которую назвал “дебатами”. Синютка пришел, а Садовый нет (аргументировав это тем, что телеканал “финансируется по распоряжению председателя областного совета, который является кандидатом от “ЕС”).

В преддверии второго тура Садовый согласился прийти на “дебаты” на “Суспильном”. Он опубликовал обращение к Синютке на своей странице в Facebook, призвав оппонента “прекратить прятаться за спинами старших наставников” и также принять в них участие.

Как подчеркивает Княжицкий, “Суспильное” пригласило на передачу Синютку и Садового и попросило в случае отказа сообщить заранее. Синютка при этом не отказывался (о чем, в частности, свидетельствует его письмо, опубликованное на сайте канала еще 5 ноября).

“Никто об отказе не сообщал, но Андрей Иванович Садовый, как профессиональный гостевой редактор, начал бегать в эфире своего канала и в видео собственных сайтов и приглашать на программу на “Суспильное” Синютку”, – отметил Княжицкий.

Он уточнил, что Синютка никогда не отказывался от дебатов, но настаивает на их проведении при участии журналистов от всех каналов.

“Все, что предлагает Синютка: договориться с Садовым, согласовать совместно формат и ведущих и провести совместные дебаты в сессионном зале горсовета, открытые для всех каналов. Садовый боится и делает все, чтобы дебатов не было“, – подчеркнул Княжицкий.

Нардеп разъяснил, что формат, объявленный “Суспильным”, – это не предвыборные дебаты, которые определены законом, а обычная телепрограмма, и сам телеканал это признает.

В качестве подтверждения Княжицкий опубликовал документ – ответ “Суспильного”. В нем указано, что передача “Избирательный округ. Дебаты”, на которую пригласили Садового и Синютку, – это “не площадка для политической агитации кандидатов”, а “общественно-политическая программа, целью которой является предоставление равных возможностей участникам гонки”.

Также Княжицкий опубликовал свое обращение к Садовому, в котором призывал мэра Львова “не прятаться за спинами приближенных медиа”, а организовать полноценные дебаты с участием всех СМИ.

Нардеп предлагал Садовому на встрече обсудить формат таких дебатов. В команде “Евросолидарности” также хотели пригласить к обсуждению формата представителей СМИ, которые заинтересованы в участии в дебатах.

В комментариях к своей Facebook-публикации Княжицкий отметил, что это был бы полноценный формат политических дебатов “на честных условиях”.

В комментарии на телеканале “Прямий” нардеп сообщил, что “Суспильне” во Львове “возглавляет кума Садового”.

“Ясно, что Садовому приятнее идти к куме, чем к независимому журналисту”, – подчеркнул Княжицкий.

В ответ на письменное обращение Княжицкого Садовый уведомил нардепа, что уже дал согласие на участие в “дебатах” на “Суспильном”.

Стоит отметить, что мэр Львова так и не пришел на встречу, на которой обсуждался формат организации полноценных политических дебатов.

“Только что завершилась встреча по организации дебатов во Львове. На нее мы приглашали представителей Андрея Садового. А также львовские СМИ, которые заинтересованы в трансляции или освещении такой дискуссии между кандидатами… Андрей Садовый и его представители встречу проигнорировали”, – сообщил Княжицкий по итогам встречи.

Согласно сообщению на сайте “Суспильного”, программа “Избирательный округ. Дебаты” состоится 18 ноября. В ней примут участие оба кандидата – и Олег Синютка, и Андрей Садовый.