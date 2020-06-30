В конце июля 2020 года планируется начать открытый диалог об обновлении Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Об этом рассказала в интервью агентству “Интерфакс-Украина” вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

“Очевидно, что спрос на развитие украинского экспортного потенциала в направлении ЕС увеличивается и уже не умещается в рамки тех торговых условий, которые есть в Соглашении. В частности, это подтверждается быстрым использованием квот на определенную продукцию, необходимостью отмены технических барьеров в торговле, относительно таможенной либерализации, относительно подписания соглашения ACAA (об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, – ред.), относительно санитарных и фитосанитарных сертификаций. Все эти барьеры в торговле нужно снимать. Поэтому вопрос обновления торговой части соглашения, очевидно, назрел”, – отметила Стефанишина.

Она уточнила, что в данный момент сформирован “скелет” концепции обновления Соглашения об ассоциации, собираются предложения. В дальнейшем власти будут публично обращаться к бизнесу и обществу, чтобы услышать их запрос.

“Очевидно, мы будем говорить об увеличении квот, по некоторым вопросам речь может идти об отмене квотирования и переходе на либерализацию таможенной ставки, ее обнулении. Сейчас я не хочу говорить о конкретных позициях, потому что это будет несправедливо и неправильно, учитывая, что в данный момент это довольно диспропорциональные желания. Где-то есть очевидные моменты, где-то квоты исчерпываются очень быстро: мед, томаты, а где-то – новые предложения от бизнеса. Но это не значит, что это будет приоритетным направлением”, – рассказала Стефанишина.

“В конце июля планируем начать открытый диалог по этому вопросу”, – добавила она.