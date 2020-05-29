В начале июня Чернобыльскую зону отчуждения официально откроют для посещения туристов в условиях карантина.

Об этом сообщили в Facebook на странице Государственного агентства Украины по управлению зоны отчуждения.

Первыми в Чернобыль смогут попасть журналисты. Для них 4 – 5 июня организуют пресс-тур.

Во время посещения зоны будут действовать определенные ограничения, связанные с карантином. Перед входом необходимо будет пройти температурный скрининг, иметь при себе маску или респиратор, перчатки, дезинфицирующие средства, а также соблюдать социальную дистанцию.

“Обязательными условиями посещения зоны отчуждения является прохождение температурного скрининга при посадке в автобус в зону отчуждения и на КПП “Дитятки”, наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств для обработки рук, а также соблюдение социальной дистанции”, – сказано в сообщении.

Также известно, что посещать зону отчуждения смогут те, у кого будет температура тела не выше, чем 37,2. Не допустят на экскурсию тех, у кого есть симптомы ОРВИ.

“Если во время проведения температурного скрининга на КПП “Дитятки” будет зафиксирована повышенная температура или обнаружено лицо с признаками респираторных заболеваний – всю группу будет не допущено в зону отчуждения”, – поясняют туристам.

Также сообщается, что на период адаптивного карантина будут действовать ограничения на посещение определенных объектов. Пока что будет действовать только один маршрут, рассчитанный на один день: “село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект “Чернобыль-2″, село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС”.

В туристической группе должно быть не больше 10 человек.

Напомним, что 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в Зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Ликвидация пожаров продолжалась около 2 недель. 13 апреля в районе пожара пошел долгожданный дождь. 14 апреля сообщалось, что в Зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами. К обеду того же дня было обнаружено два новых очага возгорания.