9-летняя Саумия из Индии пережила шестичасовую операции на мозге. Во время хирургического вмешательства девочка находилась в сознании. Она играла на пианино и в видеоигры.

Об этом сообщает издание VICE.

Известно, что у пациентки обнаружили опухоль в головном мозге. Она стала причиной регулярных эпилептических припадков, поэтому врачи приняли решение об оперативном хирургическом вмешательстве.

Медики решили, что оставлять девочку без сознания на 6 часов будет очень опасно и рискованно, ведь это могло бы повредить нервы. Было принято решение проводить операцию при полном сознании пациентки. Чтобы справиться с этим, Саумия играла на пианино.

В то же время врачи ввели местный анестетик в месте разреза. Девочка не чувствовала боли от хирургических манипуляций.

“Это гарантировало безболезненность и, сохраняя его сознание, мы могли оценивать ее реакцию и постоянно проверять, что с ней все в порядке”, – сказал Абхишек Чохан, один из врачей из Института медицинских исследований Бирла, который руководил операцией.

Медик отметил, что во врачебной практике уже были случаи операций на мозге при полном сознании пациента. Однако к этому времени такие трепанации черепа проводили только взрослым. Саумия стала первым в мире ребенком, который пережил сложнейшую операцию без общей анестезии.

Пациенты полагаются на инструменты, которые помогают врачам контролировать их движения. Саумия выбрала для себя пианино и видеоигры.