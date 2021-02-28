В индийской деревне Лотунур (штат Телингана) перед птичьими боями бойцовый петух ударил хозяина в пах острой семисантиметровой шпорой, которая была закреплена на его ноге. Мужчина скончался.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщили в полиции животное было готово к драке, на птичьих боях, но вдруг попыталось сбежать. Владелец хотел поймать петуха, но во время схватки был ранен семисантиметровой шпорой, закрепленной по ноге птицы. Мужчина скончался по дороге в больницу от потери крови.

Причастным к этому событию предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, незаконных ставках и проведении петушиных боев.

Сотрудник местной полиции Б. Дживан сказал, что животное будет передано в суд в качестве доказательства позже.

Петушиные бои были объявлены незаконными в Индии в 1960 году, но драки все еще довольно распространены в сельских районах, таких как Телангана. Многие из них происходят во время индуистского фестиваля Санкранти.

Это не первый раз, когда петух убивает хозяина. В прошлом году в штате Андхра-Прадеше умер мужчина, получив удар в шею лезвием, прикрепленным к его птице.