Об этом сообщает BBC.
Как сообщили в полиции животное было готово к драке, на птичьих боях, но вдруг попыталось сбежать. Владелец хотел поймать петуха, но во время схватки был ранен семисантиметровой шпорой, закрепленной по ноге птицы. Мужчина скончался по дороге в больницу от потери крови.
Причастным к этому событию предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, незаконных ставках и проведении петушиных боев.
Сотрудник местной полиции Б. Дживан сказал, что животное будет передано в суд в качестве доказательства позже.
Петушиные бои были объявлены незаконными в Индии в 1960 году, но драки все еще довольно распространены в сельских районах, таких как Телангана. Многие из них происходят во время индуистского фестиваля Санкранти.
Это не первый раз, когда петух убивает хозяина. В прошлом году в штате Андхра-Прадеше умер мужчина, получив удар в шею лезвием, прикрепленным к его птице.
- Ранее сообщалось, что американской певице Леди Гаге вернули двух французских бульдогов, которые ранее были похищены в ходе вооруженного нападения.