В Індії через пожежу в лікарні загинули 13 COVID-пацієнтів

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
За заявою влади, пожежу, що сталася рано вранці в п’ятницю, вже загасили. Четверо пацієнтів, що вижили, були переведені в довколишні лікарні.
Причини інциденту не ясні. Влада штату Махараштра, де розташована лікарня, почала розслідування.
Прем’єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття, назвавши інцидент “трагічним”.
The fire at a COVID-19 hospital in Virar is tragic. Condolences to those who lost their loved ones. May the injured recover soon: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) April 23, 2021
Інцидент стався на тлі другої смертоносної хвилі інфекцій в Індії, яка викликала гостру нестачу кисню, ліжок інтенсивної терапії та апаратів штучної вентиляції легень.
У п’ятницю в Індії було зареєстровано 332 730 випадків коронавірусу – це найвищий денний показник, зареєстрований в світі другий день поспіль. Щоденна смертність від COVID-19 за попередні 24 години виросла на рекордні 2263 людини.
- Нагадаємо, Індія переживає серйозну другу хвилю COVID-19, і багато штатів щосили намагаються впоратися зі зростаючим числом нових захворювань.
- Напередодні повідомлялося, що щоденна кількість випадків COVID-19 в Індії зросла до рекордних 273 810 в понеділок, оскільки система охорони здоров’я не справляється з кількістю пацієнтів.
- Раніше повідомлялося, що сотні паломників та дев’ятеро релігійних лідерів виявилися інфікованими коронавірусом COVID-19 після святкування фестивалю Кумбха Мела.
- 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.