Об этом сообщает CNN.

Озеро Лонар образовалось примерно 50 000 лет назад после падения метеорита на Землю.

Изменение его цвета эксперты связывают с изменением уровня солености и присутствием водорослей в воде.

“В этом году оно выглядит особенно розовым, потому что в этом году соленость воды увеличилась. Количество воды в озере уменьшилось, и озеро стало более мелким, поэтому соленость возросла и вызвала некоторые внутренние изменения”, – отметил местный геолог Гаджанан Харат.

A 50,000-year-old lake in India has turned pink and experts don’t know exactly why https://t.co/hZ1hOf1mpw pic.twitter.com/VmDgmRyuIe

— CNN (@CNN) June 14, 2020