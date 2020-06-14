Об этом сообщает CNN.

Озеро Лонар образовалось примерно 50 000 лет назад после падения метеорита на Землю.

Изменение его цвета эксперты связывают с изменением уровня солености и присутствием водорослей в воде.

“В этом году оно выглядит особенно розовым, потому что в этом году соленость воды увеличилась. Количество воды в озере уменьшилось, и озеро стало более мелким, поэтому соленость возросла и вызвала некоторые внутренние изменения”, – отметил местный геолог Гаджанан Харат.

  • Ранее сообщалось, что второе по величине озеро в Турции Туз (Tuz Gölü, буквально “Соленое озеро”) изменило свой цвет с голубого на розовый.