Про це пише агентство Reuters.
Загальна кількість захворювань наблизилося до показників Сполучених Штатів, які найбільше постраждали від COVID-19 у світі. Смертність від коронавірусу в Індії зросла на рекордні 1619 осіб і склала 178 769 осіб. Лікарні країни борються з нестачею ліжок і кисневих балонів.
Натомість попри стрімке зростання захворюваності, політики продовжували проводити масові мітинги по всій країні у зв’язку з виборами в штат.
Люди в соцмережах скаржаться на брак ліжок, кисневих балонів і ліків, а також створюють групи підтримку з номерами телефонів служб довіри й волонтерів.
Посилюється критика й адміністрації прем’єр-міністра Нарендри Моді, яка не змогла стримати другу хвилю пандемії.
У неділю столиця Індії Нью-Делі закликала федеральний уряд надати більше лікарняних ліжок для подолання кризи в галузі охорони здоров’я. Кілька основних ринкових асоціацій в місті оголосили, що будуть залишати свої ринки закритими до 25 квітня.
Станом на понеділок в Індії було введено майже 123,9 мільйона доз вакцини, що є найвищим показником у світі після США і Китаю, хоча за кількістю щеплень на душу населення це досить низький показник.
- Раніше повідомлялося, що сотні паломників та дев’ятеро релігійних лідерів виявилися інфікованими коронавірусом COVID-19 після святкування фестивалю Кумбха Мела.
- 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.