Щоденна кількість випадків COVID-19 в Індії зросла до рекордних 273 810 в понеділок, оскільки система охорони здоров'я не справляється з кількістю пацієнтів.

Про це пише агентство Reuters.

Загальна кількість захворювань наблизилося до показників Сполучених Штатів, які найбільше постраждали від COVID-19 у світі. Смертність від коронавірусу в Індії зросла на рекордні 1619 осіб і склала 178 769 осіб. Лікарні країни борються з нестачею ліжок і кисневих балонів.

Натомість попри стрімке зростання захворюваності, політики продовжували проводити масові мітинги по всій країні у зв’язку з виборами в штат.

Люди в соцмережах скаржаться на брак ліжок, кисневих балонів і ліків, а також створюють групи підтримку з номерами телефонів служб довіри й волонтерів.

Посилюється критика й адміністрації прем’єр-міністра Нарендри Моді, яка не змогла стримати другу хвилю пандемії.

У неділю столиця Індії Нью-Делі закликала федеральний уряд надати більше лікарняних ліжок для подолання кризи в галузі охорони здоров’я. Кілька основних ринкових асоціацій в місті оголосили, що будуть залишати свої ринки закритими до 25 квітня.

Станом на понеділок в Індії було введено майже 123,9 мільйона доз вакцини, що є найвищим показником у світі після США і Китаю, хоча за кількістю щеплень на душу населення це досить низький показник.