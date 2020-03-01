Об этом пишет Independent.
Львы и леопарды национального парка обычно не ладят.
“Они соревнуются друг с другом за пространство и еду. Они находятся в постоянном конфликте”, – объяснил научный сотрудник Университета Миннесоты Стотра Чакрабарти.
Но около года назад молодая львица в парке “усыновила” леопарда. Двухмесячный детеныш был болен, и львица на протяжении двух недель пыталась его выходить. Она относилась к нему как к своему ребенку.
Чакрабарти отметил, что это был очень редкий случай усыновления в дикой природе и единственный документально подтвержденный пример.
- Львица, обитающая в расположенном в Танзании заповеднике Ndutu Safari Lodge, взяла под опеку детеныша леопарда.