Об этом сообщает Reuters.
Атака произошла на этой неделе, когда лаборант зашел в кампус государственного медицинского колледжа в Мееруте.
“Обезьяны взяли и сбежали с образцами крови четырех пациентов с COVID-19, которые проходят лечение … мы должны были снова взять их образцы крови”, – сказал доктор С.К. Гарг.
Власти заявили, что неизвестно, пролили ли обезьяны пробы крови, но люди, живущие поблизости кампуса, опасались дальнейшего распространения вируса в жилые районы.
По словам Гарга, также неизвестно, могут ли обезьяны заразиться коронавирусом, если они вступят в контакт с зараженной кровью.
В Индии на данный момент зарегистрировано 165 799 случаев коронавируса и 4706 случаев смерти.
- Власти Индии обязали всех сотрудников государственного и частного секторов использовать поддерживаемое правительством приложение для отслеживания местоположения.