Стая обезьян в Индии напала на лаборанта и похитила образцы крови с коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Атака произошла на этой неделе, когда лаборант зашел в кампус государственного медицинского колледжа в Мееруте.

“Обезьяны взяли и сбежали с образцами крови четырех пациентов с COVID-19, которые проходят лечение … мы должны были снова взять их образцы крови”, – сказал доктор С.К. Гарг.

Власти заявили, что неизвестно, пролили ли обезьяны пробы крови, но люди, живущие поблизости кампуса, опасались дальнейшего распространения вируса в жилые районы.

По словам Гарга, также неизвестно, могут ли обезьяны заразиться коронавирусом, если они вступят в контакт с зараженной кровью.

В Индии на данный момент зарегистрировано 165 799 случаев коронавируса и 4706 случаев смерти.