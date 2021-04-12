Индия сообщила о рекордном количестве заболеваний COVID-19 за сутки. В то это же время миллионы паломников собрались для ритуального омовения в реке Ганг в честь праздника "Кумбха мела".

Об этом сообщает агентство Reuters.

За последние сутки в стране выявлено 168,9 тыс. новых заражений, 904 человека умерли. Всего с начала пандемии в Индии коронавирусом заболели 13530000 человек, умерло 170 179.

До этого момента второе место в мире по количеству заражений занимала Бразилия (13,45 млн случаев). Первое место пока стабильно удерживают США с 31,2 млн случаями.

Эксперты говорят, что полное открытие экономики Индии для массовых религиозных фестивалей и политических митингов в штатах, где проводятся выборы, усугубило вторую волну COVID-19.

В частности, в северном городе Харидвар почти миллион паломников собрались на берегах Ганги, реки, которую многие индуисты считают священной, чтобы присоединиться к многомесячному фестивалю “Кумбха-мела”.

“Кумбха мела” или праздник кувшина – крупнейший индуистский праздник, связанный с обрядом массового паломничества к святыням и омовения в реке. Индуисты верят, что омовение очистит их от грехов и избавит от круговорота жизни и смерти.

“Толпа здесь растет … полиция постоянно призывает людей сохранять социальную дистанцию”, – сказал Reuters официальный представитель полиции Санджай Гунджял.

Власти пытаются сдерживать толпы паломников и ввели обязательные тесты на коронавирус для приезжающих в Харидвар.

В этом месяце также состоятся выборы в четырех крупных штатах. Кроме того, премьер-министр Нарендра Моди собирается отправиться в восточный штат Западная Бенгалия для участия в митингах, на которые соберутся тысячи людей.