Об этом сообщает Business Insider.

Погромы произошли на заводе, принадлежащем Wistron Corporation, производственной компании из Тайваня, которую Apple использует в Индии. На видеозаписи видно, как толпы людей бьют окна, сжигают перевернутые машины и распыляют огнетушители.

Как сообщает The Times of India, спор в Нарасапуре, пригороде Бангалора, начался с того, что ночные рабочие покинули фабрику рано утром в субботу.

Рабочие, которым недавно снизили заработную плату – некоторым примерно на четверть – в одночасье начали обсуждать это в заводском цехе. Некоторые из них получали лишь крошечные доли обещанной оплаты.

Один сотрудник фабрики рассказал, что ему, как выпускнику инженерного факультета, обещали зарплату в 21 тыс. рупий ($285) в месяц, но вместо этого он в первый месяц получил только 16 тыс. рупий ($217), а потом его зарплату сократили до 12 тыс. рупий ($163). Именно эту сумму он получал последние три месяца.

У других работников фабрики без инженерного образования зарплата была около 8 тыс. рупий ($108). Также были сотрудники, которые по факту получали еще меньше.

“Сотрудники потребовали выплаты за несколько месяцев работы и встретились с чиновниками отдела кадров в субботу. После этого несколько сотрудников напали на офис и повредили офисные помещения и мебель”, – сообщил районный чиновник Картик Редди.

По данным индийского телевидения, в беспорядках участвовало около 2000 сотрудников.

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.

Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc

— TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) December 12, 2020