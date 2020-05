Об этом сообщает агентство Reuters.

Утечка газа на химическом заводе на юге Индии привела к гибели по крайней мере 11 человек, 1000 пострадали, 300-400 из них понадобилась госпитализация.

Еще около 1,5 тыс. человек эвакуировано из близлежащих районов.

Поскольку утечка произошла ночью, многие местные жители во сне потеряли сознание. Пострадали также сотрудники аварийных служб, которые проводили эвакуацию. По информации журналистов, из-за утечки некоторые жители падали без сознания прямо на улицах города.

В районе погибло много животных.

В администрации больницы сказали Indian Express, что количество погибших, вероятно, возрастет, поскольку часть госпитализированных находится в тяжелом состоянии. 20 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Министерство внутренних дел страны уточнило, что на заводе произошла утечка стирола, который по своей природе является токсичным и может вызывать раздражение кожи, глаз и проблемы с дыханием.

В полиции сообщили, что один из двух резервуаров, в которых находился стирол, оказался поврежден. Резервуары были оставлены без присмотра в связи с объявленным в марте из-за пандемии коронавируса карантином.

Завод, ставший источником смертоносной утечки, принадлежит компании LG Polymers, дочке южнокорейской корпорации LG. Причины инцидента неизвестны, появляются сообщения о халатности сотрудников или некорректной консервации цистерн на время карантина. Полиция начала расследование.