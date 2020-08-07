Вечером пятницы, 7 августа, в международном аэропорту Карипур на юге Индии во время приземления разбился самолет с 174 пассажирами, следовавший из Дубая, ОАЭ.

Об этом сообщает индийская англоязычная газета The Times of India.

Около 17:10 часов по киевскому времени самолет авиакомпании Air India Express сообщением Дубай, ОАЭ — Кожикоде, Индия во время приземления выкатился за пределы посадочной полосы, упал в долину и раскололся пополам.

Согласно заявлению авиакомпании, на борту находились 174 пассажира, среди них — 10 младенцев, 5 членов экипажа (из них двое — пилоты Air India Express).

На месте происшествия была развернута масштабная спасательная операция, работают органы здравоохранения, пострадавшим в результате трагедии предоставляется возможная медицинская помощь.

Известно, что есть погибшие. Агентство Reuters со ссылкой на главу полиции региона сообщает о двух погибших и 35 раненых.