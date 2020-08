Об этом сообщает индийская англоязычная газета The Times of India.

Около 17:10 часов по киевскому времени самолет авиакомпании Air India Express сообщением Дубай, ОАЭ — Кожикоде, Индия во время приземления выкатился за пределы посадочной полосы, упал в долину и раскололся пополам.

Согласно заявлению авиакомпании, на борту находились 174 пассажира, среди них — 10 младенцев, 5 членов экипажа (из них двое — пилоты Air India Express).

На месте происшествия была развернута масштабная спасательная операция, работают органы здравоохранения, пострадавшим в результате трагедии предоставляется возможная медицинская помощь.

Известно, что есть погибшие. Агентство Reuters со ссылкой на главу полиции региона сообщает о двух погибших и 35 раненых.

Visuals from the #AirIndia crash site in Calicut. @ANI @ndtv @republic Let’s pray for the victims. pic.twitter.com/D9INysrmFb

— Pranoy Ray (@aviatorpranoy) August 7, 2020