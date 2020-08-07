Об этом сообщает индийская англоязычная газета The Times of India.
Около 17:10 часов по киевскому времени самолет авиакомпании Air India Express сообщением Дубай, ОАЭ — Кожикоде, Индия во время приземления выкатился за пределы посадочной полосы, упал в долину и раскололся пополам.
Согласно заявлению авиакомпании, на борту находились 174 пассажира, среди них — 10 младенцев, 5 членов экипажа (из них двое — пилоты Air India Express).
На месте происшествия была развернута масштабная спасательная операция, работают органы здравоохранения, пострадавшим в результате трагедии предоставляется возможная медицинская помощь.
Известно, что есть погибшие. Агентство Reuters со ссылкой на главу полиции региона сообщает о двух погибших и 35 раненых.
Visuals from the #AirIndia crash site in Calicut. @ANI @ndtv @republic Let’s pray for the victims. pic.twitter.com/D9INysrmFb
— Pranoy Ray (@aviatorpranoy) August 7, 2020
- Во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- 7 августа в Бейруте начались антиправительственные протесты.