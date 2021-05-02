В Індії зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії - за останні 24 години померли 3 689 осіб. За добу зареєстровано більше 400 000 нових випадків зараження.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC з посиланням на міністерство охорони здоров’я країни.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді зустрівся з міністром охорони здоров’я в неділю вранці, щоб обговорити кризу.

У лікарнях спостерігається нестача ліжок і медичного кисню. Водночас морги і крематорії залишаються перевантаженими.

У суботу 12 осіб померли в лікарні Батра в Делі через те, що там закінчився кисень – вдруге за тиждень.

Газета Times of India повідомила про 16 смертельних випадків у південному штаті Андхра-Прадеш через брак кисню в двох лікарнях і шести в передмісті Делі Гургаон.

Високий суд Делі оголосив, що почне карати чиновників, якщо в лікарні не надійдуть всі необхідні ліки і засоби.

Експерти попереджають, що офіційне число загиблих в Індії сильно занижено – дуже багато людей помирає вдома, особливо в сільській місцевості.

Як в Індії справи з вакцинацією?

Всі дорослі в Індії тепер мають право на вакцинацію від коронавірусу. Але запланований запуск загальнонаціональної кампанії в суботу зірвався, оскільки кілька штатів заявили, що у них недостатньо доз для вакцинації осіб у віці 18-44 років.

Незважаючи на те, що країна є найбільшим виробником вакцин у світі, вона страждає від внутрішнього дефіциту і тимчасово призупинила весь експорт AstraZeneca для задоволення свого внутрішнього попиту.

У міністерстві охорони здоров’я повідомили, що 84 599 осіб в цій віковій групі отримали першу дозу вакцини від COVID-19.

В Індії проводять щеплення препаратом від Oxford-AstraZeneca під брендом CoviShield, а також вакциною, виробленою індійською фірмою Bharat Biotech (Covaxin). До того ж нещодавно було схвалено для використання російську вакцину “Спутник V” . Перші 150 тис. доз доставили в країну у суботу, 1 травня.

Кисневі балони зі Штатів. Фото: Dr Harsh Vardhan

В умовах кризи в неділю почався підрахунок голосів на виборах, які пройшли в п’яти штатах в березні і квітні.

Нагадаємо, загальна кількість випадків COVID-19 в Індії в четвер перевищила 18 мільйонів після чергового світового рекордного числа добових заражень.

Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як, наприклад Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.